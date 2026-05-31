MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency

MILONGA LA BALGENTIENNE 18 et 19 juillet Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00

Venez vivre la passion du tango argentin dans une ambiance envoûtante à Beaugency !

Un plancher de 100m2 est posé pour nous bord de Loire, face au pont médiéval magestueux et à la guiguette.

Que vous soyez débutant ou danseur expérimenté, cette milonga est ouverte à tous.

Cours de tango pour apprendre les bases ou perfectionner votre danse

Milonga : dansez au rythme envoûtant du tango argentin

Ambiance chaleureuse et conviviale.

DJ Tango Kastrat aux platines et cours, samedi

Orchestre : Quinteto Pimientas, dimanche.

Entrée gratuite pour tous !

N’hésitez pas à inviter vos proches, même s’ils ne dansent pas, pour qu’ils puissent profiter de l’ambiance unique de la milonga.

19h-minuit samedi 18 juillet 2026

16h-20h dimanche 19 juillet 2026, avec orchestre.

Quai de loire Beaugency quai de loire 45190 beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Venez vivre la passion du tango argentin dans une ambiance envoûtante à Beaugency ! Danse Musique

MILONGA LA BALGENTIENNE