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MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency

MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency

MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Quai de loire Beaugency

Adresse : quai de loire 45190 beaugency

Ville : 45190 Beaugency

Département : Loiret

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

MILONGA LA BALGENTIENNE 18 et 19 juillet Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00

Venez vivre la passion du tango argentin dans une ambiance envoûtante à Beaugency !
Un plancher de 100m2 est posé pour nous bord de Loire, face au pont médiéval magestueux et à la guiguette.
Que vous soyez débutant ou danseur expérimenté, cette milonga est ouverte à tous.
Cours de tango pour apprendre les bases ou perfectionner votre danse
Milonga : dansez au rythme envoûtant du tango argentin
Ambiance chaleureuse et conviviale.
DJ Tango Kastrat aux platines et cours, samedi
Orchestre : Quinteto Pimientas, dimanche.
Entrée gratuite pour tous !
N’hésitez pas à inviter vos proches, même s’ils ne dansent pas, pour qu’ils puissent profiter de l’ambiance unique de la milonga.
19h-minuit samedi 18 juillet 2026
16h-20h dimanche 19 juillet 2026, avec orchestre.

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Venez vivre la passion du tango argentin dans une ambiance envoûtante à Beaugency ! Danse Musique

MILONGA LA BALGENTIENNE

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