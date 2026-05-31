MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency
MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency samedi 18 juillet 2026.
MILONGA LA BALGENTIENNE 18 et 19 juillet Quai de loire Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00
Venez vivre la passion du tango argentin dans une ambiance envoûtante à Beaugency !
Un plancher de 100m2 est posé pour nous bord de Loire, face au pont médiéval magestueux et à la guiguette.
Que vous soyez débutant ou danseur expérimenté, cette milonga est ouverte à tous.
Cours de tango pour apprendre les bases ou perfectionner votre danse
Milonga : dansez au rythme envoûtant du tango argentin
Ambiance chaleureuse et conviviale.
DJ Tango Kastrat aux platines et cours, samedi
Orchestre : Quinteto Pimientas, dimanche.
Entrée gratuite pour tous !
N’hésitez pas à inviter vos proches, même s’ils ne dansent pas, pour qu’ils puissent profiter de l’ambiance unique de la milonga.
19h-minuit samedi 18 juillet 2026
16h-20h dimanche 19 juillet 2026, avec orchestre.
Quai de loire Beaugency quai de loire 45190 beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
Venez vivre la passion du tango argentin dans une ambiance envoûtante à Beaugency ! Danse Musique
MILONGA LA BALGENTIENNE
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