Visite Découverte de la Tour de l’Horloge Beaugency
Visite Découverte de la Tour de l’Horloge Beaugency vendredi 17 juillet 2026.
Beaugency
Visite Découverte de la Tour de l’Horloge
Place du Petit Marché Beaugency Loiret
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-07-17 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-22 2026-08-29
Accompagné par un guide de l’Office de Tourisme, (re)découvrez les multiples facettes de notre territoire des Terres du Val de Loire, des plus connues aux plus méconnues. Cette année encore, l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire renouvelle son programme de visites guidées en vous proposant
Suite à sa restauration, la Tour de l’Horloge est accessible pour la première fois au public. Ancienne porte fortifiée, elle a connu bien des usages au fil du temps parloir des échevins, prison, lieu de réunion… Sous cette porte médiévale passait autrefois la maîtresse-rue de Beaugency, artère principale de la ville et l’une des rares rues pavées dès le XVe siècle.
En gravissant ses marches, vous découvrirez l’histoire de ce monument emblématique, témoin du développement de la ville.
En raison de l’escalier étroit et raide menant au sommet, la visite est réservée aux personnes en mesure d’y accéder sans difficulté.
Durée 45 min 4 .
Place du Petit Marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
Accompanied by a Tourist Office guide, (re)discover the many facets of our Terres du Val de Loire region, from the best-known to the least-known. Once again this year, the Terres du Val de Loire Tourist Office is renewing its program of guided tours, offering you
L’événement Visite Découverte de la Tour de l’Horloge Beaugency a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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