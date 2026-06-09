Beaugency

Patrimoine, mousquetons et sensations !

Place Saint-Firmin Beaugency Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25

Insolite !

Suivez Thibaud, notre guide pour une visite inédite et insolite. Vous commencerez au pied du clocher Saint-Firmin par un petit tour d’horizon de l’histoire et des monuments de Beaugency. Derrière la porte du clocher, 184 marches vous attendent. Reprenez votre souffle et retrouvez Thibaud dans la salle haute pour une visite de Beaugency à 360 degrés depuis les 4 lucarnes du clocher. Pour la descente, c’est le Club alpin de Beaugency qui prendra le relais attachez votre baudrier, vérifiez vos mousquetons et lancez-vous pour une descente en rappel de 56 mètres. Faites une pause en chemin et prenez le temps d’apprécier la vue imprenable sur la Loire et les rues médiévales de la ville. 12 .

Place Saint-Firmin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual!

L’événement Patrimoine, mousquetons et sensations ! Beaugency a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE