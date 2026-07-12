Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin Beaugency
samedi 18 juillet 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin
Halle du Petit Marché Beaugency Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre des expériences uniques.
Suivez Thibaud pour une découverte originale de Beaugency, du pied du clocher Saint-Firmin jusqu’à son sommet, après avoir gravi 184 marches. Une vue à 360° vous attend là-haut !
Puis, changez de guide le Club Alpin vous équipe pour une descente en rappel de 56 mètres, avec une pause panoramique sur la Loire et les rues médiévales.
– Dès 12 ans, enfants accompagnés
– Inscription obligatoire places limitées
– Lieu précisé à l’inscription 12 .
Halle du Petit Marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
Unpublished and unusual visit!
L’événement Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin Beaugency a été mis à jour le 2026-06-08 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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