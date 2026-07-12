Informations pratiques

Beaugency

Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin

Halle du Petit Marché Beaugency Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre des expériences uniques.

Suivez Thibaud pour une découverte originale de Beaugency, du pied du clocher Saint-Firmin jusqu’à son sommet, après avoir gravi 184 marches. Une vue à 360° vous attend là-haut !

Puis, changez de guide le Club Alpin vous équipe pour une descente en rappel de 56 mètres, avec une pause panoramique sur la Loire et les rues médiévales.

– Dès 12 ans, enfants accompagnés

– Inscription obligatoire places limitées

– Lieu précisé à l’inscription 12 .

Halle du Petit Marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Unpublished and unusual visit!

L’événement Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin Beaugency a été mis à jour le 2026-06-08 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE