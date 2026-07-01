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Cinéma: Backrooms, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

dimanche 12 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency

Cinéma: Backrooms, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Cinéma Le Dunois Beaugency
Adresse
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

Cinéma: Backrooms Dimanche 12 juillet, 19h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:30:00+02:00

Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
De Kane Parsons | Par Will Soodik Avec Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass Cinéma

BACKROOMS

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