Cinéma: Backrooms, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Cinéma: Backrooms Dimanche 12 juillet, 19h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:30:00+02:00

Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

De Kane Parsons | Par Will Soodik Avec Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass Cinéma

BACKROOMS