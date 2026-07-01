AGENDA · Beaugency
Cinéma: Backrooms, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
dimanche 12 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
Cinéma: Backrooms Dimanche 12 juillet, 19h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:30:00+02:00
Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
De Kane Parsons | Par Will Soodik Avec Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass Cinéma
BACKROOMS
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