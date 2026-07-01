Cinéma: L’illusion de Yakushima, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Cinéma: L’illusion de Yakushima 9 et 14 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T20:30:00+02:00 – 2026-07-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T18:00:00+02:00 – 2026-07-14T19:30:00+02:00

Corry est française et vit au Japon. Elle partage sa vie avec Jin et s’occupe d’enfants en attente de greffe cardiaque à l’hôpital de Kobé. Alors que la culture Japonaise a du mal à accepter le don d’organe, Corry se bat au quotidien pour faire évoluer les mentalités et trouver plus de donneurs. Quand Jin disparait un jour sans laisser de trace, elle tente de le retrouver, mais doit aussi mener une course contre la montre pour que la greffe de son jeune patient aboutisse…

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

De Naomi Kawase | Par Naomi Kawase Avec Vicky Krieps, Kan’ichirô, Ojiro Nakamura Cinéma

L’ILLUSION DE YAKUSHIMA