Cinéma: Vaïna la légende du bout du monde, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Cinéma: Vaïna la légende du bout du monde 8 – 14 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T15:00:00+02:00 – 2026-07-14T16:30:00+02:00

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi…

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves… En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

De John Musker, Ron Clements | Par Jared Bush Avec Cerise Calixte, Auli’i Cravalho, Anthony Kavanagh Cinéma

VAIANA LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE