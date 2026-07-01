CIRQU’A CYCLETTE, quartier des Chaussées, Beaugency
jeudi 9 juillet 2026 · quartier des Chaussées · Beaugency
Informations pratiques
CIRQU’A CYCLETTE Jeudi 9 juillet, 16h00 quartier des Chaussées Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00
Partons à l’aventure avec Cyclette, cette Mme Loyale, loufoque, déambulant sur son triporteur, transportant avec elle son cirque ambulant à la recherche d’artistes en herbe. Elle vient à notre rencontre dans une ambiance détendue et apaisante et nous invite à entrer dans son univers.
quartier des Chaussées rue des capucins beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
Partons à l’aventure avec Cyclette Spectacle
CIRQU’A CYCLETTE
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