CIRQU’A CYCLETTE, quartier des Chaussées, Beaugency

Informations pratiques

CIRQU’A CYCLETTE Jeudi 9 juillet, 16h00 quartier des Chaussées Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Partons à l’aventure avec Cyclette, cette Mme Loyale, loufoque, déambulant sur son triporteur, transportant avec elle son cirque ambulant à la recherche d’artistes en herbe. Elle vient à notre rencontre dans une ambiance détendue et apaisante et nous invite à entrer dans son univers.

quartier des Chaussées rue des capucins beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Partons à l’aventure avec Cyclette Spectacle

CIRQU’A CYCLETTE