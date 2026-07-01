Cinéma: En nous, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Cinéma: En nous Lundi 6 juillet, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T20:30:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T20:30:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00

En 2007, l’actrice française Juliette Binoche et le danseur et chorégraphe britannique Akram Khan décident de se lancer dans une aventure artistique inédite : Akram veut jouer, Juliette souhaite danser. Ensemble, ils vont écrire et créer IN-I, un spectacle qui les poussera à se dépasser. Avec ce premier film en tant que réalisatrice, Juliette Binoche propose au spectateur d’entrer dans l’intimité de la création, révélant les épreuves, les joies, les doutes qui mènent des répétitions au spectacle final. 120 représentations seront données à travers le monde.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

De Juliette Binoche | Par Juliette Binoche Avec Juliette Binoche, Akram Khan Cinéma

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