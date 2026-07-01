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C’EST QUOI CE CIRQUE, quartier des Capucines, aire de jeux, Beaugency
jeudi 16 juillet 2026 · quartier des Capucines, aire de jeux · Beaugency
Informations pratiques
C’EST QUOI CE CIRQUE Jeudi 16 juillet, 16h00 quartier des Capucines, aire de jeux Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Abordez le thème de la solidarité, de la tolérance et de la fraternité grâce à ce spectacle dynamique et coloré mêlant jeux clownesques, acrobaties, jongleries et magie.
quartier des Capucines, aire de jeux beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
Abordez le thème de la solidarité Spectacle
C’EST QUOI CE CIRQUE
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