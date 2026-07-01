C’EST QUOI CE CIRQUE, quartier des Capucines, aire de jeux, Beaugency

Informations pratiques

C’EST QUOI CE CIRQUE Jeudi 16 juillet, 16h00 quartier des Capucines, aire de jeux Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Abordez le thème de la solidarité, de la tolérance et de la fraternité grâce à ce spectacle dynamique et coloré mêlant jeux clownesques, acrobaties, jongleries et magie.

quartier des Capucines, aire de jeux beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Abordez le thème de la solidarité Spectacle

C’EST QUOI CE CIRQUE