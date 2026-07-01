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C’EST QUOI CE CIRQUE, quartier des Capucines, aire de jeux, Beaugency

jeudi 16 juillet 2026 · quartier des Capucines, aire de jeux · Beaugency

C’EST QUOI CE CIRQUE, quartier des Capucines, aire de jeux, Beaugency

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
quartier des Capucines, aire de jeux
Adresse
beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

C’EST QUOI CE CIRQUE Jeudi 16 juillet, 16h00 quartier des Capucines, aire de jeux Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Abordez le thème de la solidarité, de la tolérance et de la fraternité grâce à ce spectacle dynamique et coloré mêlant jeux clownesques, acrobaties, jongleries et magie.

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Abordez le thème de la solidarité Spectacle

C’EST QUOI CE CIRQUE

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