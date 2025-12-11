Exposition Performance et ateliers Beaugency
Exposition Performance et ateliers Beaugency samedi 1 août 2026.
Exposition Performance et ateliers
Halle de Beaugency Beaugency Loiret
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Du 2 au 9 août, participer à des ateliers et à une exposition performance à Beaugency !
Valérie Barrault vous propose un été pour créer, s’émouvoir et partager autour de la Terre, sous la halle de Beaugency. Exposition de sculptures, performance et ateliers de modelage d’argile ouverts à tous, même aux débutants. 35 .
Halle de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com
English :
From August 2 to 9, take part in workshops and a performance exhibition in Beaugency!
L’événement Exposition Performance et ateliers Beaugency a été mis à jour le 2025-12-11 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE