Exposition Performance et ateliers

Halle de Beaugency Beaugency Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Du 2 au 9 août, participer à des ateliers et à une exposition performance à Beaugency !

Valérie Barrault vous propose un été pour créer, s’émouvoir et partager autour de la Terre, sous la halle de Beaugency. Exposition de sculptures, performance et ateliers de modelage d’argile ouverts à tous, même aux débutants. 35 .

Halle de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com

English :

From August 2 to 9, take part in workshops and a performance exhibition in Beaugency!

L’événement Exposition Performance et ateliers Beaugency a été mis à jour le 2025-12-11 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE