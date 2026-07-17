EVIL DEAD BURN, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

EVIL DEAD BURN 1 et 3 août Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T18:30:00+02:00 – 2026-08-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-03T20:30:00+02:00 – 2026-08-03T22:00:00+02:00

Après l’enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle-famille pour partager un dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l’horreur lorsque ses proches se transforment, l’un après l’autre, en créatures démoniaques. Confrontée à cet enfer, Alice découvre que les vœux prononcés autrefois continuent de la lier à son mari… bien au-delà de la mort.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Sébastien Vaniček | Par Sébastien Vaniček, Florent Bernard Avec Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

EVIL DEAD BURN