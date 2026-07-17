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TOY STORY 5, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

lundi 20 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency

TOY STORY 5, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Cinéma Le Dunois Beaugency
Adresse
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

TOY STORY 5 20 – 25 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Andrew Stanton, McKenna Harris Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois

TOY STORY 5

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