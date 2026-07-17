TOY STORY 5, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
lundi 20 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
TOY STORY 5 20 – 25 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Andrew Stanton, McKenna Harris Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois
TOY STORY 5
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin Beaugency 18 juillet 2026
- Patrimoine, mousquetons et sensations ! Beaugency 18 juillet 2026
- MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency 18 juillet 2026
- Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency 19 juillet 2026
- LA BALEINE ET LE MUSICIEN, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 21 juillet 2026