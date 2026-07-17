LA BALEINE ET LE MUSICIEN, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
mardi 21 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
LA BALEINE ET LE MUSICIEN Mardi 21 juillet, 18h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience singulière : tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ?
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Valentin Paoli | Par Valentin Paoli Avec Rone
LA BALEINE ET LE MUSICIEN
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Visite Découverte de la Tour de l’Horloge Beaugency 17 juillet 2026
- Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin Beaugency 18 juillet 2026
- Patrimoine, mousquetons et sensations ! Beaugency 18 juillet 2026
- MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency 18 juillet 2026
- Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency 19 juillet 2026