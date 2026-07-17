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LA BALEINE ET LE MUSICIEN, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

mardi 21 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency

LA BALEINE ET LE MUSICIEN, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Cinéma Le Dunois Beaugency
Adresse
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

LA BALEINE ET LE MUSICIEN Mardi 21 juillet, 18h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00

Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience singulière : tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ?

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Valentin Paoli | Par Valentin Paoli Avec Rone

LA BALEINE ET LE MUSICIEN

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