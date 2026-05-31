LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES, Centre-ville de Beaugency, Beaugency

LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES Jeudi 6 août, 19h00 Centre-ville de Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00

Les Transformateurs Acoustiques : Musique de Récup’ en déambulation

Les Transformateurs Acoustiques, un groupe de 5 musiciens, jouent sur des instruments faits de matériaux recyclés, créant un son unique avec des styles comme le reggae, la salsa et d’autres genres musicaux. Les instruments incluent le tubatong, le piti pla, et l’agrobasse, tous conçus par Bruno Blandy. Leur spectacle est une prestation musicale joyeuse, festive et étonnante, qui saura animer vos événements avec leur inventivité et leur musicalité.

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Les Transformateurs Acoustiques : Musique de Récup’ en déambulation Concert Musique

LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES