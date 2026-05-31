LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES, Centre-ville de Beaugency, Beaugency
LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES, Centre-ville de Beaugency, Beaugency jeudi 6 août 2026.
LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES Jeudi 6 août, 19h00 Centre-ville de Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00
Les Transformateurs Acoustiques : Musique de Récup’ en déambulation
Les Transformateurs Acoustiques, un groupe de 5 musiciens, jouent sur des instruments faits de matériaux recyclés, créant un son unique avec des styles comme le reggae, la salsa et d’autres genres musicaux. Les instruments incluent le tubatong, le piti pla, et l’agrobasse, tous conçus par Bruno Blandy. Leur spectacle est une prestation musicale joyeuse, festive et étonnante, qui saura animer vos événements avec leur inventivité et leur musicalité.
Centre-ville de Beaugency Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
Les Transformateurs Acoustiques : Musique de Récup’ en déambulation Concert Musique
LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES
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