IN WAVES, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

IN WAVES 22 – 28 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T16:30:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T20:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.

Adaptation du roman graphique d’AJ Dungo (2019).

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Phuong Mai Nguyen | Par Fanny Burdino, Samuel Doux Avec Lyna Khoudri, Paul Kircher, Rio Vega

IN WAVES