SUPERGIRL, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
mercredi 22 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
SUPERGIRL 22 – 28 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T18:30:00+02:00 – 2026-07-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T18:30:00+02:00 – 2026-07-28T20:00:00+02:00
Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Craig Gillespie | Par Ana Nogueira Avec Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley
SUPERGIRL
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