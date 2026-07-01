LE PETIT POUCET, Salles des Fêtes, Beaugency

Informations pratiques

LE PETIT POUCET Jeudi 23 juillet, 16h00 Salles des Fêtes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00

Une fillette punie dans sa chambre…

Pour chasser sa colère, elle joue au Petit Poucet :

son univers se métamorphose grâce à son imagination.

Elle entraîne le public avec elle dans la forêt profonde

et dans SA version enfantine du « Petit Poucet ».

Salles des Fêtes beaugency, avenue des Hauts-de-Lutz Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Une fillette punie dans sa chambre… Spectacle

LE PETIT POUCET