LE PETIT POUCET, Salles des Fêtes, Beaugency
jeudi 23 juillet 2026 · Salles des Fêtes · Beaugency
Informations pratiques
LE PETIT POUCET Jeudi 23 juillet, 16h00 Salles des Fêtes Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00
Une fillette punie dans sa chambre…
Pour chasser sa colère, elle joue au Petit Poucet :
son univers se métamorphose grâce à son imagination.
Elle entraîne le public avec elle dans la forêt profonde
et dans SA version enfantine du « Petit Poucet ».
Salles des Fêtes beaugency, avenue des Hauts-de-Lutz Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
Une fillette punie dans sa chambre… Spectacle
LE PETIT POUCET
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