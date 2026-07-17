DEVIENS GENIAL, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

DEVIENS GENIAL 23 et 24 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:30:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00

Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peine arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les adolescents à choisir la langue et pour le financer, il fait appel à Iris, la responsable du comité de jumelage local. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. Entre un Mathias qui ne parle pas un mot d’allemand, des ados en souffrance et une Iris irrationnelle, le voyage scolaire va prendre des allures de gigantesque chaos. Pourtant, rien ne pourra l’empêcher de devenir le père que sa fille n’attend plus… et pour arriver à ses fins, il va devoir devenir génial !

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Léo Grandperret | Par Léo Grandperret, Sébastien Mounier Avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup

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