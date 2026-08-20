Atelier de modelage pour s’initier à la céramique avec la Manufacture de Sèvres, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Necker-Enfants malades · Paris
Informations pratiques
Atelier de modelage pour s’initier à la céramique avec la Manufacture de Sèvres Samedi 19 septembre, 14h30 Hôpital Necker-Enfants malades Paris
gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Découvrez l’art de la Céramique en participant à cet atelier de modelage. Vous pourrez également découvrir les secrets de fabrication de la porcelaine grâce à l’exposition « l’art de la porcelaine ». Deux artisans seront présents pour vous expliquer leur savoir-faire et vous initier à ce merveilleux art.
Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr
Atelier modelage et initiation à la céramique avec la Manufacture de Sèvres
Manufactures nationales – Lorenz Cugini
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