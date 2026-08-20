Atelier de modelage pour s’initier à la céramique avec la Manufacture de Sèvres, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris

Informations pratiques

Atelier de modelage pour s’initier à la céramique avec la Manufacture de Sèvres Samedi 19 septembre, 14h30 Hôpital Necker-Enfants malades Paris

gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez l’art de la Céramique en participant à cet atelier de modelage. Vous pourrez également découvrir les secrets de fabrication de la porcelaine grâce à l’exposition « l’art de la porcelaine ». Deux artisans seront présents pour vous expliquer leur savoir-faire et vous initier à ce merveilleux art.

Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr

Atelier modelage et initiation à la céramique avec la Manufacture de Sèvres

Manufactures nationales – Lorenz Cugini