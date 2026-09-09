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Atelier de modelage : ramène ta fraise !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Atelier de modelage : ramène ta fraise !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Rendez-vous dans la cour d'honneur du château de Camponac. En famille pour les 7/10 ans. Prévoir une tenue adaptée ne craignant pas les salissures. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Atelier de modelage : ramène ta fraise ! Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Rendez-vous dans la cour d’honneur du château de Camponac. En famille pour les 7/10 ans. Prévoir une tenue adaptée ne craignant pas les salissures. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La Belle de Pessac n’a pas dit son dernier mot !

Symbole du passé maraîcher de la ville, cette fraise d’exception a fait voyager le nom de Pessac jusqu’à Paris et Londres.
Bien avant de disparaître des étals des marchés, ses qualités exceptionnelles faisait la fierté de la ville.
Participez à un atelier de modelage ludique et créatif pour lui redonner vie !
Une façon originale de transmettre la mémoire d’un patrimoine gourmand… tout en s’amusant.

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La Belle de Pessac n’a pas dit son dernier mot !

© ABC Diy

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