Atelier de modelage : ramène ta fraise !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
Atelier de modelage : ramène ta fraise ! Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Rendez-vous dans la cour d’honneur du château de Camponac. En famille pour les 7/10 ans. Prévoir une tenue adaptée ne craignant pas les salissures. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
La Belle de Pessac n’a pas dit son dernier mot !
Symbole du passé maraîcher de la ville, cette fraise d’exception a fait voyager le nom de Pessac jusqu’à Paris et Londres.
Bien avant de disparaître des étals des marchés, ses qualités exceptionnelles faisait la fierté de la ville.
Participez à un atelier de modelage ludique et créatif pour lui redonner vie !
Une façon originale de transmettre la mémoire d’un patrimoine gourmand… tout en s’amusant.
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]
La Belle de Pessac n’a pas dit son dernier mot !
© ABC Diy
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