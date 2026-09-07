Journée européennes du patrimoine : à la recherche du patrimoine perdu !, Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac

Informations pratiques

Journée européennes du patrimoine : à la recherche du patrimoine perdu ! 18 et 19 septembre Bibliothèque Lettres et Sciences humaines Gironde

Visites limitées à 15 personnes maximum par créneau horaire – Rendez-vous à l’accueil de l’Atrium (rez-de-chaussée) pour le début des visites. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Rendez-vous avec le patrimoine de l’Université Bordeaux Montaigne :

présentation de documents patrimoniaux conservés par la bibliothèque

excursion dans les étages dédiés à la conservation des documents (magasins)

Visites commentées (1h environ), rendez-vous à l’Atrium de la BU Droit-Lettres à l’horaire indiqué :

vendredi 18 septembre, à 14h et 15h

samedi 19 septembre, à 10h, 11h et 12h

Bibliothèque Lettres et Sciences humaines Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac Pessac 33607 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines.html https://www.instagram.com/bubmontaigne/ [{« link »: « https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html »}, {« link »: « https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines.html »}, {« link »: « https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines/atrium-de-la-bu-droit-lettres.html »}]

Que reste-t-il d’un monument disparu, d’un paysage transformé ou d’un savoir oublié ? Découverte d’une sélection de documents patrimoniaux et excursion dans la tour des magasins de la bibliothèque…

© Service Commun de Documentation – Université Bordeaux Montaigne