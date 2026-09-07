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Journée européennes du patrimoine : à la recherche du patrimoine perdu !, Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Lettres et Sciences humaines · Pessac

Journée européennes du patrimoine : à la recherche du patrimoine perdu !, Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Lettres et Sciences humaines
Adresse
Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac
Ville
33607 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Visites limitées à 15 personnes maximum par créneau horaire - Rendez-vous à l'accueil de l'Atrium (rez-de-chaussée) pour le début des visites. Gratuit. Sans réservation.

Journée européennes du patrimoine : à la recherche du patrimoine perdu ! 18 et 19 septembre Bibliothèque Lettres et Sciences humaines Gironde

Visites limitées à 15 personnes maximum par créneau horaire – Rendez-vous à l’accueil de l’Atrium (rez-de-chaussée) pour le début des visites. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Rendez-vous avec le patrimoine de l’Université Bordeaux Montaigne :

  • présentation de documents patrimoniaux conservés par la bibliothèque
  • excursion dans les étages dédiés à la conservation des documents (magasins)

Visites commentées (1h environ), rendez-vous à l’Atrium de la BU Droit-Lettres à l’horaire indiqué :

  • vendredi 18 septembre, à 14h et 15h
  • samedi 19 septembre, à 10h, 11h et 12h

Bibliothèque Lettres et Sciences humaines Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac Pessac 33607 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines.html https://www.instagram.com/bubmontaigne/ [{« link »: « https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html »}, {« link »: « https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines.html »}, {« link »: « https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines/atrium-de-la-bu-droit-lettres.html »}]
Que reste-t-il d’un monument disparu, d’un paysage transformé ou d’un savoir oublié ? Découverte d’une sélection de documents patrimoniaux et excursion dans la tour des magasins de la bibliothèque…

© Service Commun de Documentation – Université Bordeaux Montaigne

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