ATELIER DE MODELAGE Saint-Jean-de-Fos
mercredi 4 novembre 2026 · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Fos
ATELIER DE MODELAGE
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Guidé par un animateur potier, vous découvrez les techniques du modelage et donnez vie à votre création !
Plongez vos mains dans l’argile et laissez libre cours à votre créativité en explorant les sensations qu’offre cette matière naturelle. Guidé par un animateur potier, vous découvrez les techniques du modelage et donnez vie à votre création, un objet unique issu de votre imagination. .
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96
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English :
With guidance from a pottery instructor, you’ll discover modeling techniques and bring your creation to life!
L’événement ATELIER DE MODELAGE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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