LES SAMEDIS TOURNAGE Saint-Jean-de-Fos
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Fos
LES SAMEDIS TOURNAGE
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 80 – 80 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14 2026-11-28
Argileum propose une initiation à la pratique du tournage.
Argileum propose une initiation à la pratique du tournage.
Une découverte accessible à partir de 16 ans, sur réservation, à la journée, limité à 5 participants.
L’animateur explique les différentes étapes de cette pratique et accompagne les participants aux premiers gestes sur le tour de potier.
Les samedis de 10h30 à 13h et de 14h30 à 16h30. Le matériel utile à la pratique (tour, terre, outils et tablier) est fourni par Argileum.
80 euros/personne .
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83
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English : LES SAMEDIS TOURNAGE
Argileum offers an introduction to turning.
L’événement LES SAMEDIS TOURNAGE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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