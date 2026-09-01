Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

LES SAMEDIS TOURNAGE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14 2026-11-28

Argileum propose une initiation à la pratique du tournage.

Argileum propose une initiation à la pratique du tournage.

Une découverte accessible à partir de 16 ans, sur réservation, à la journée, limité à 5 participants.

L’animateur explique les différentes étapes de cette pratique et accompagne les participants aux premiers gestes sur le tour de potier.

Les samedis de 10h30 à 13h et de 14h30 à 16h30. Le matériel utile à la pratique (tour, terre, outils et tablier) est fourni par Argileum.

80 euros/personne .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

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English : LES SAMEDIS TOURNAGE

Argileum offers an introduction to turning.

L’événement LES SAMEDIS TOURNAGE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT