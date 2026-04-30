Veynes

Atelier de pastels secs

Atelier Galerie Art-Isa, 9 boulevard Gambetta Veynes Hautes-Alpes

Tarif : 65 – 65 – EUR

tarifs dégressifs pour les stages

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01

Stage de pastels secs pour tous niveaux.

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Atelier Galerie Art-Isa, 9 boulevard Gambetta Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 38 03 35 contact@isabelle-vauche.com

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English :

Dry pastel workshop for all levels.

L’événement Atelier de pastels secs Veynes a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Sources du Buëch