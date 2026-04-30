Atelier de pastels secs Veynes
Atelier de pastels secs Veynes samedi 11 juillet 2026.
Veynes
Atelier de pastels secs
Atelier Galerie Art-Isa, 9 boulevard Gambetta Veynes Hautes-Alpes
Tarif : 65 – 65 – EUR
tarifs dégressifs pour les stages
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-01
Stage de pastels secs pour tous niveaux.
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Atelier Galerie Art-Isa, 9 boulevard Gambetta Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 38 03 35 contact@isabelle-vauche.com
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English :
Dry pastel workshop for all levels.
L’événement Atelier de pastels secs Veynes a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Sources du Buëch
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