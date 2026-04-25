Veynes

Festival de Chaillol Kama Kuntu

Quai des Arts, 2 Avenue des Martyrs Veynes Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarifs au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Chanteuse et virtuose du qanûn, Christine Zayed est une artiste incontournable des musiques arabes. En trio avec le flûtiste Sylvain Barou et le percussionniste Habib Meftah, personnalités marquantes, elle dévoile ses compositions.

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Quai des Arts, 2 Avenue des Martyrs Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English :

Singer and qanûn virtuoso Christine Zayed is a key figure in Arab music. In trio with flautist Sylvain Barou and percussionist Habib Meftah, two outstanding personalities, she unveils her own compositions.

L’événement Festival de Chaillol Kama Kuntu Veynes a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Sources du Buëch