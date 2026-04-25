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Festival de Chaillol Mayu Shviro Veynes

Festival de Chaillol Mayu Shviro Veynes dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Hameau de Glaise

Ville : 05400 Veynes

Département : Hautes-Alpes

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Veynes

Festival de Chaillol Mayu Shviro

Hameau de Glaise Veynes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26 12:15:00

Date(s) :
2026-07-26

Plongée dans les musiques d’Azerbaïdjan, de Turquie et de Grèce.

En extérieur
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Hameau de Glaise Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39  communication@festivaldechaillol.com

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English :

Dive into the music of Azerbaijan, Turkey and Greece.

Outdoor

L’événement Festival de Chaillol Mayu Shviro Veynes a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Sources du Buëch

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