Veynes

Festival de Chaillol Mayu Shviro

Hameau de Glaise Veynes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26 12:15:00

Date(s) :

2026-07-26

Plongée dans les musiques d’Azerbaïdjan, de Turquie et de Grèce.



En extérieur

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Hameau de Glaise Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English :

Dive into the music of Azerbaijan, Turkey and Greece.



Outdoor

L’événement Festival de Chaillol Mayu Shviro Veynes a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Sources du Buëch