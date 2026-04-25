Festival de Chaillol Mayu Shviro Veynes
Festival de Chaillol Mayu Shviro Veynes dimanche 26 juillet 2026.
Veynes
Festival de Chaillol Mayu Shviro
Hameau de Glaise Veynes Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26 12:15:00
Date(s) :
2026-07-26
Plongée dans les musiques d’Azerbaïdjan, de Turquie et de Grèce.
En extérieur
.
Hameau de Glaise Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com
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English :
Dive into the music of Azerbaijan, Turkey and Greece.
Outdoor
L’événement Festival de Chaillol Mayu Shviro Veynes a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Sources du Buëch
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