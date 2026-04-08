Marché nocturne de producteurs et artisans locaux Veynes
Marché nocturne de producteurs et artisans locaux Veynes lundi 6 juillet 2026.
Veynes
Marché nocturne de producteurs et artisans locaux
A l’entrée à droite, Plan d’eau les iscles Veynes Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-08-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Un marché les pieds dans l’eau, et le cœur dans le terroir !
Des artisans et producteurs locaux vous proposent leurs excellents produits dans un cadre magnifique.
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A l’entrée à droite, Plan d’eau les iscles Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur courtcircuitbuech@gmail.com
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English :
A market with its feet in the water and its heart in the soil!
Local craftsmen and producers offer you their excellent products in a magnificent setting.
L’événement Marché nocturne de producteurs et artisans locaux Veynes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Sources du Buëch