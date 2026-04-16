Veynes

Course de vélo UCI la Classic Région Sud U19

Plan d’eau Veynes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-27

La Classic Région Sud est une compétition fédérale de cyclisme U19, réunissant 180 coureurs cycliste dont le champion du monde junior 2025

Participation réservée aux clubs. Spectateurs bienvenus.

Bénévoles bienvenu.es infos ci-dessous

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Plan d’eau Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +41 24 468 58 11 contact@uci.ch

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English :

The Classic Région Sud is a federal U19 cycling competition, bringing together 180 riders, including the 2025 Junior World Champion

Participation reserved for clubs. Spectators welcome.

Volunteers welcome: info below

L’événement Course de vélo UCI la Classic Région Sud U19 Veynes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Sources du Buëch