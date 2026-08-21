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Atelier de pâte à modeler avec Zarno, Centre d’art contemporain de Carcassonne, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Centre d'art contemporain de Carcassonne · Carcassonne

Atelier de pâte à modeler avec Zarno, Centre d’art contemporain de Carcassonne, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre d'art contemporain de Carcassonne
Adresse
5 rue jean bringer 11000 Carcassonne
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Atelier de pâte à modeler avec Zarno 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain de Carcassonne Aude

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Initiez-vous à la création d’une figurine en pâte polymère durcissant au four. Guidés par les conseils de l’artiste Zarno, vous réaliserez votre propre personnage en laissant libre cours à votre imagination et à votre créativité.

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Réalisation d’un personnage en pâte polymère durcissant au four. Sur les bons conseils de l’artiste Zarno, chaque participant réalisera sa propre figurine, en laissant libre cours à son imagination !

©mairie de carcassonne

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