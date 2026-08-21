Atelier de pâte à modeler avec Zarno, Centre d’art contemporain de Carcassonne, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Centre d'art contemporain de Carcassonne · Carcassonne
Informations pratiques
Atelier de pâte à modeler avec Zarno 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain de Carcassonne Aude
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Initiez-vous à la création d’une figurine en pâte polymère durcissant au four. Guidés par les conseils de l’artiste Zarno, vous réaliserez votre propre personnage en laissant libre cours à votre imagination et à votre créativité.
Centre d’art contemporain de Carcassonne 5 rue jean bringer 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}]
Réalisation d’un personnage en pâte polymère durcissant au four. Sur les bons conseils de l’artiste Zarno, chaque participant réalisera sa propre figurine, en laissant libre cours à son imagination !
©mairie de carcassonne
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