Atelier de peinture L’Espeiçial Saugues

Informations pratiques

Saugues

Atelier de peinture

L’Espeiçial 6 rue Eugène Espeisse Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-15

Atelier de peinture pour les enfants le 12, les adultes le 15.

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L’Espeiçial 6 rue Eugène Espeisse Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 32 72 20

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English :

Painting workshop for children on the 12th, and for adults on the 15th.

L’événement Atelier de peinture Saugues a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier