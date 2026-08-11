AGENDA · Saugues
Atelier de peinture L’Espeiçial Saugues
mercredi 12 août 2026 · L'Espeiçial · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Atelier de peinture
L’Espeiçial 6 rue Eugène Espeisse Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-15
Atelier de peinture pour les enfants le 12, les adultes le 15.
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L’Espeiçial 6 rue Eugène Espeisse Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 32 72 20
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English :
Painting workshop for children on the 12th, and for adults on the 15th.
L’événement Atelier de peinture Saugues a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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