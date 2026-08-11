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AGENDA · Saugues

Atelier de peinture L’Espeiçial Saugues

mercredi 12 août 2026 · L'Espeiçial · Saugues

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
L'Espeiçial
Adresse
6 rue Eugène Espeisse
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Atelier de peinture

L’Espeiçial 6 rue Eugène Espeisse Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-15

Atelier de peinture pour les enfants le 12, les adultes le 15.
  .

L’Espeiçial 6 rue Eugène Espeisse Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 32 72 20 

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English :

Painting workshop for children on the 12th, and for adults on the 15th.

L’événement Atelier de peinture Saugues a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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