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AGENDA · Saugues

Présentations sur Montchauvet Espace multimédia Saugues

mardi 11 août 2026 · Espace multimédia · Saugues

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace multimédia
Adresse
1 rue Louis Amargier
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Présentations sur Montchauvet

Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

l’association Montchauvet Archéologie et Patrimoine propose deux présentations de 30 à 45 min La famille de Montchauvet et le château de Servières.
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Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 62 30 13  montchauvet2@wanadoo.fr

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English :

The Montchauvet Archaeology and Heritage Association is offering two presentations lasting 30 to 45 minutes: The Montchauvet Family and the Château de Servières.

L’événement Présentations sur Montchauvet Saugues a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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