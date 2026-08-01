Présentations sur Montchauvet Espace multimédia Saugues

Informations pratiques

Saugues

Présentations sur Montchauvet

Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

l’association Montchauvet Archéologie et Patrimoine propose deux présentations de 30 à 45 min La famille de Montchauvet et le château de Servières.

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Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 62 30 13 montchauvet2@wanadoo.fr

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English :

The Montchauvet Archaeology and Heritage Association is offering two presentations lasting 30 to 45 minutes: The Montchauvet Family and the Château de Servières.

L’événement Présentations sur Montchauvet Saugues a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier