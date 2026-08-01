Présentations sur Montchauvet Espace multimédia Saugues
mardi 11 août 2026 · Espace multimédia · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Présentations sur Montchauvet
Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
l’association Montchauvet Archéologie et Patrimoine propose deux présentations de 30 à 45 min La famille de Montchauvet et le château de Servières.
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Espace multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 62 30 13 montchauvet2@wanadoo.fr
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English :
The Montchauvet Archaeology and Heritage Association is offering two presentations lasting 30 to 45 minutes: The Montchauvet Family and the Château de Servières.
L’événement Présentations sur Montchauvet Saugues a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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