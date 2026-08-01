AGENDA · Saugues
Jambon Braisé au Snack de la Seuge Saugues
mercredi 5 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Jambon Braisé au Snack de la Seuge
Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Jambon braisé, sauce au porto et pommes boulangères au snack de la Seuge
.
Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 62
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English :
Braised ham, port sauce, and boulangère potatoes at the Seuge snack bar
L’événement Jambon Braisé au Snack de la Seuge Saugues a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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