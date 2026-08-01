Informations pratiques

Saugues

Jambon Braisé au Snack de la Seuge

Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Jambon braisé, sauce au porto et pommes boulangères au snack de la Seuge

.

Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Braised ham, port sauce, and boulangère potatoes at the Seuge snack bar

L’événement Jambon Braisé au Snack de la Seuge Saugues a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier