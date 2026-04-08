Village d’ouverture du Festival en Gévaudan Saugues
Village d’ouverture du Festival en Gévaudan Saugues jeudi 6 août 2026.
Saugues
Village d’ouverture du Festival en Gévaudan
place du Breuil Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’ouverture officielle du Festival sera à 19 heures, suivie d’un repas et d’un concert gratuit animé par le groupe ATOU’TREFLE.
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place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The official opening of the Festival will take place at 7pm, followed by a meal and a free concert by the group ATOU?TREFLE.
L’événement Village d’ouverture du Festival en Gévaudan Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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