Film ANNA ET LES ENFANTS Espace Multimédia Saugues samedi 1 août 2026.

Saugues

Film ANNA ET LES ENFANTS

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les de 14 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Comédie (2026) de Diane Clavier. Avec Camille Chamoux, Alban Lenoir, Olivia Côte.

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Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com

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English :

Com%E9die (2026) by Diane Clavier. Starring Camille Chamoux, Alban Lenoir, and Olivia C%F4te.

L’événement Film ANNA ET LES ENFANTS Saugues a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier