Portes ouvertes PEM+ Saugues
Portes ouvertes PEM+ Saugues vendredi 17 juillet 2026.
Saugues
Portes ouvertes PEM+
route de Langeac Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Portes Ouvertes d’AST-PEM 2026
.
route de Langeac Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 09
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English :
AST-PEM Open House 2026
L’événement Portes ouvertes PEM+ Saugues a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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