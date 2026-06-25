Saugues

Portes ouvertes PEM+

route de Langeac Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Portes Ouvertes d’AST-PEM 2026

.

route de Langeac Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AST-PEM Open House 2026

L’événement Portes ouvertes PEM+ Saugues a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier