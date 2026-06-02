Atelier feutrage à l’eau Saugues
Atelier feutrage à l’eau Saugues mardi 7 juillet 2026.
Saugues
Atelier feutrage à l’eau
7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-25
Atelier feutrage à l’eau avec Les Ateliers de la Bruyère.
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7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
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English :
Water felting workshop with Les Ateliers de la Bruyère.
L’événement Atelier feutrage à l’eau Saugues a été mis à jour le 2026-06-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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