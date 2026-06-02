Saugues

Atelier feutrage à l’eau

7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-25

Atelier feutrage à l’eau avec Les Ateliers de la Bruyère.

.

7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Water felting workshop with Les Ateliers de la Bruyère.

L’événement Atelier feutrage à l’eau Saugues a été mis à jour le 2026-06-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier