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Concours de pétanque de l’OCG Saugues

Concours de pétanque de l’OCG Saugues dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 600 Avenue du Gévaudan

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Saugues

Concours de pétanque de l’OCG

600 Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Concours de pétanque de l’Ovale Club Gévaudan
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600 Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   ocgevaudan@gmail.com

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English :

Ovale Club Gévaudan petanque competition

L’événement Concours de pétanque de l’OCG Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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