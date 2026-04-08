Saugues

Concours de pétanque de l’OCG

600 Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concours de pétanque de l’Ovale Club Gévaudan

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600 Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ocgevaudan@gmail.com

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English :

Ovale Club Gévaudan petanque competition

L’événement Concours de pétanque de l’OCG Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier