Pêcherie enfant Saugues
Pêcherie enfant Saugues dimanche 21 juin 2026.
Saugues
Pêcherie enfant
plan d’eau Saugues Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 11:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Découverte de la pêche pour les 5-14 ans avec l’AAPPMA ! Rendez-vous au plan d’eau d’initiation pêche, à côté du grand plan d’eau de Saugues (suivre le fléchage) !
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plan d’eau Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 40 20 78 aappma.saugues@laposte.net
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English :
Discover fishing for 5-14 year olds with the AAPPMA! Meet at the introductory fishing lake next to the Saugues lake (follow the signs)!
L’événement Pêcherie enfant Saugues a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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