Saugues

Pêcherie enfant

plan d’eau Saugues Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 11:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Découverte de la pêche pour les 5-14 ans avec l’AAPPMA ! Rendez-vous au plan d’eau d’initiation pêche, à côté du grand plan d’eau de Saugues (suivre le fléchage) !

.

plan d’eau Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 40 20 78 aappma.saugues@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover fishing for 5-14 year olds with the AAPPMA! Meet at the introductory fishing lake next to the Saugues lake (follow the signs)!

L’événement Pêcherie enfant Saugues a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier