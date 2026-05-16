Repas des pompiers Saugues
Repas des pompiers Saugues lundi 13 juillet 2026.
Saugues
Repas des pompiers
place du Breuil Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas des pompiers 2026
.
place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Firefighters’ meal 2026
L’événement Repas des pompiers Saugues a été mis à jour le 2026-05-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)
- Film CEUX QUI COMPTENT Espace Multimédia Saugues 23 mai 2026
- Fête mondiale du jeu Place du 11 novembre Saugues 29 mai 2026
- Portes ouvertes École Emma Roussel rue Yan Pallach Saugues 30 mai 2026
- Concours de bûcheronnage Saugues 30 mai 2026
- Concours de la Pétanque Saugaine Saugues 6 juin 2026