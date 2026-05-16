Saugues

Repas des pompiers

place du Breuil Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas des pompiers 2026

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place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 55

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English :

Firefighters’ meal 2026

L’événement Repas des pompiers Saugues a été mis à jour le 2026-05-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier