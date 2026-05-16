Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas des pompiers Saugues

Repas des pompiers Saugues lundi 13 juillet 2026.

Adresse : place du Breuil

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Saugues

Repas des pompiers

place du Breuil Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas des pompiers 2026
  .

place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Firefighters’ meal 2026

L’événement Repas des pompiers Saugues a été mis à jour le 2026-05-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)