Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier feutrage à l’aiguille Saugues

Atelier feutrage à l’aiguille Saugues jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 7 rue du Mont Mouchet

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 8 8

Saugues

Atelier feutrage à l’aiguille

7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-27 15:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-27

Atelier feutrage à l’aiguille aux Ateliers de la Bruyère.
  .

7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80  virginie.labruyere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Needle felting workshop at Ateliers de la Bruyère.

L’événement Atelier feutrage à l’aiguille Saugues a été mis à jour le 2026-06-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)