Saugues

Atelier feutrage à l’aiguille

7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-27 15:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-27

Atelier feutrage à l’aiguille aux Ateliers de la Bruyère.

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7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 virginie.labruyere@orange.fr

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English :

Needle felting workshop at Ateliers de la Bruyère.

L’événement Atelier feutrage à l’aiguille Saugues a été mis à jour le 2026-06-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier