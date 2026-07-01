Soirée jeux au Camping Camping Saugues
jeudi 16 juillet 2026 · Camping · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Soirée jeux au Camping
Camping Base de loisirs de la Seuge Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Soirée jeux au Camping dans le cadre des animations estivales de la Médiathèque.
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Camping Base de loisirs de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
Game Night at the Campground as part of the library’s summer activities.
L’événement Soirée jeux au Camping Saugues a été mis à jour le 2026-07-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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