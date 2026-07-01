Soirée jeux au Camping Camping Saugues

Informations pratiques

Saugues

Soirée jeux au Camping

Camping Base de loisirs de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Soirée jeux au Camping dans le cadre des animations estivales de la Médiathèque.

.

Camping Base de loisirs de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Game Night at the Campground as part of the library’s summer activities.

L’événement Soirée jeux au Camping Saugues a été mis à jour le 2026-07-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier