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AGENDA · Saugues

Soirée jeux au Camping Camping Saugues

jeudi 16 juillet 2026 · Camping · Saugues

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Camping
Adresse
Base de loisirs de la Seuge
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Soirée jeux au Camping

Camping Base de loisirs de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Soirée jeux au Camping dans le cadre des animations estivales de la Médiathèque.
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Camping Base de loisirs de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37  mediatheque@saugues.fr

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English :

Game Night at the Campground as part of the library’s summer activities.

L’événement Soirée jeux au Camping Saugues a été mis à jour le 2026-07-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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