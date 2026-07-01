L’Allier des tacons Exposition collective Place du 11 novembre Saugues
samedi 11 juillet 2026 · Place du 11 novembre · Saugues
Informations pratiques
Saugues
L’Allier des tacons Exposition collective
Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-11
Cette exposition est le fruit d’un travail collectif mené durant le mois de mars 2025 par un groupe de dix photographes passionnés, réunis autour d’un même désir rendre visible l’invisible, et raconter, en images, la vie fragile de Salmo salar.
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Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr
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English :
This exhibition is the result of a collaborative effort carried out in March 2025 by a group of ten passionate photographers, united by a shared desire: to make the invisible visible and to tell, through images, the story of the fragile life of Salmo salar.
L’événement L’Allier des tacons Exposition collective Saugues a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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