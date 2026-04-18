Fête de la Madeleine 2026 Saugues
Fête de la Madeleine 2026 Saugues vendredi 17 juillet 2026.
Saugues
Fête de la Madeleine 2026
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Plus d’infos à venir…
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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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L’événement Fête de la Madeleine 2026 Saugues a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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