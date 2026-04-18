Saugues

Défi du Gévaudan

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Course, vélo, équitation. Relais multi-sport en équipe.

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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 21 51 cavaliersdugevaudan@gmail.com

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English :

Running, cycling, horse riding. Multi-sport team relay.

L’événement Défi du Gévaudan Saugues a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier