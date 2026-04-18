Défi du Gévaudan Saugues
Défi du Gévaudan Saugues samedi 11 juillet 2026.
Saugues
Défi du Gévaudan
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Course, vélo, équitation. Relais multi-sport en équipe.
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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 21 51 cavaliersdugevaudan@gmail.com
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English :
Running, cycling, horse riding. Multi-sport team relay.
L’événement Défi du Gévaudan Saugues a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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