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FIRE COLOR RUN ! Saugues

FIRE COLOR RUN ! Saugues samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Base de loisirs

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 14 14 14 12€ en préinscription jusqu'au 05/07 12h.

Saugues

FIRE COLOR RUN !

Base de loisirs Saugues Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

12€ en préinscription jusqu’au 05/07 12h.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers du Gévaudan de Saugues organise une fois de plus son immanquable FIRE COLOR RUN !!!!
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Base de loisirs Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 24 09 68  jspsaugues@gmail.com

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English :

The Jeunes Sapeurs Pompiers du Gévaudan association in Saugues is once again organizing its unmissable FIRE COLOR RUN !!!!

L’événement FIRE COLOR RUN ! Saugues a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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