FIRE COLOR RUN ! Saugues
FIRE COLOR RUN ! Saugues samedi 4 juillet 2026.
Saugues
FIRE COLOR RUN !
Base de loisirs Saugues Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
12€ en préinscription jusqu’au 05/07 12h.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers du Gévaudan de Saugues organise une fois de plus son immanquable FIRE COLOR RUN !!!!
.
Base de loisirs Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 24 09 68 jspsaugues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Jeunes Sapeurs Pompiers du Gévaudan association in Saugues is once again organizing its unmissable FIRE COLOR RUN !!!!
L’événement FIRE COLOR RUN ! Saugues a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)
- Film LA MAISON DES FEMMES Espace Multimédia Saugues 28 avril 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE Saugues 28 avril 2026
- CLUB LECTURE Place du 11 novembre Saugues 29 avril 2026
- Bal du Printemps du Handball Club place du Breuil Saugues 30 avril 2026
- Bal Fluo Saugues 30 avril 2026