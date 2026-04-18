Saugues

FIRE COLOR RUN !

Base de loisirs Saugues Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

12€ en préinscription jusqu’au 05/07 12h.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers du Gévaudan de Saugues organise une fois de plus son immanquable FIRE COLOR RUN !!!!

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Base de loisirs Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 24 09 68 jspsaugues@gmail.com

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English :

The Jeunes Sapeurs Pompiers du Gévaudan association in Saugues is once again organizing its unmissable FIRE COLOR RUN !!!!

L’événement FIRE COLOR RUN ! Saugues a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier