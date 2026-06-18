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Marché nocturne Saugues

Marché nocturne Saugues mardi 4 août 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Saugues

Marché nocturne

Place de l’Église Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Marché nocturne de Saugues place de l’Église.
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Place de l’Église Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30  accueil@saugues.fr

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English :

Saugues Night Market at Place de l’Église.

L’événement Marché nocturne Saugues a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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