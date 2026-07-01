Rencontre avec des brebis Place du 11 novembre Saugues

Informations pratiques

Saugues

Rencontre avec des brebis

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Rencontre avec des brebis au pied de la Médiathèque.

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Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

Encounter with some sheep at the foot of the M%E9diath%E8que.

L’événement Rencontre avec des brebis Saugues a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier