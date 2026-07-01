AGENDA · Saugues
Rencontre avec des brebis Place du 11 novembre Saugues
jeudi 30 juillet 2026 · Place du 11 novembre · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Rencontre avec des brebis
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Rencontre avec des brebis au pied de la Médiathèque.
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Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
Encounter with some sheep at the foot of the M%E9diath%E8que.
L’événement Rencontre avec des brebis Saugues a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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