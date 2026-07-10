Informations pratiques

Saugues

Concert accordéon-piano

Eglise saint-Médard Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert accordéon-piano. La musique italienne entre classique et émotion.

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Eglise saint-Médard Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 86 98 94 paroissedesaugues@orange.fr

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English :

Accordion-Piano Concert. Italian Music: A Blend of Classical and Emotion.

L’événement Concert accordéon-piano Saugues a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier