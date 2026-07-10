AGENDA · Saugues
Concert accordéon-piano Saugues
dimanche 2 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Concert accordéon-piano
Eglise saint-Médard Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert accordéon-piano. La musique italienne entre classique et émotion.
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Eglise saint-Médard Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 86 98 94 paroissedesaugues@orange.fr
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English :
Accordion-Piano Concert. Italian Music: A Blend of Classical and Emotion.
L’événement Concert accordéon-piano Saugues a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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