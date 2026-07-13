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AGENDA · Saugues

Repas soirée d’ouverture du Festival Saugues

jeudi 6 août 2026 · Saugues

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
place du Breuil
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15

Saugues

Repas soirée d’ouverture du Festival

place du Breuil Saugues Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Réservez votre repas pour la soirée d’ouverture du Festival en Gévaudan.
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place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Book your meal for the opening night of the Festival en Gévaudan.

L’événement Repas soirée d’ouverture du Festival Saugues a été mis à jour le 2026-06-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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