Informations pratiques

Saugues

Repas soirée d’ouverture du Festival

place du Breuil Saugues Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Réservez votre repas pour la soirée d’ouverture du Festival en Gévaudan.

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place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Book your meal for the opening night of the Festival en Gévaudan.

L’événement Repas soirée d’ouverture du Festival Saugues a été mis à jour le 2026-06-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier