AGENDA · Saugues
Repas soirée d’ouverture du Festival Saugues
jeudi 6 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Repas soirée d’ouverture du Festival
place du Breuil Saugues Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Réservez votre repas pour la soirée d’ouverture du Festival en Gévaudan.
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place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Book your meal for the opening night of the Festival en Gévaudan.
L’événement Repas soirée d’ouverture du Festival Saugues a été mis à jour le 2026-06-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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